В Ростовской области нашли обломки самолета Ил-2 времен ВОВ

В Ростовской области обнаружили элементы крыла самолета Ил-2. Фото: "Миус-Фронт"

Поисковики Ростовской области обнаружили обломки легендарного самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на официальной странице поисковой группы «Миус-Фронт».

Согласно опубликованной информации, специалисты каменского отряда обнаружили останки самолета Ил-2 времен ВОВ. Они обнаружили элементы крыла самолета и гидравлической системы.

- Коллеги полны решимости и надеются, что номерные детали разбившегося самолета позволят установить судьбу экипажа и рассказать всем нам о подвиге летчиков, - говорится в сообщении.

Отметим, что штурмовик Ил-2 – это одна из массовых моделей самолетов ВОВ. Было выпущено более 36 тысяч штук.

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