Ростовчане сняли на фото обломки после того, как система ПВО сбила неопознанный летающий объект

Ростовчане показали, что нашли после работы ПВО. Фото: паблик в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове-на-Дону и в окрестностях вечером, третьего января, в небе были замечены две вспышки, после чего последовал странный звук. Ситуацию активно обсуждали в соцсетях. Пользователи делились снимками темного неба с характерными световыми пятнами. К слову, вспышки были видны в разных районах донской столицы и за ее пределами.

Позже губернатор Василий Голубев прокомментировал ситуацию, объяснив, что система ПВО сбила неопознанный летающий объект, который напоминал по форме шар.

А следом дончане выложили в сеть фото осколков, которые нашли после работы ПВО.

Так, горсть частиц, по внешнему виду напоминающих металлические, нашли на крыше частного дома в поселке Большие Салы.

Тем временем, глава региона Василий Голубев призвал людей не паниковать. Губернатор сообщил, что в донском крае сохраняется стабильная обстановка.

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