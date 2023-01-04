Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о работе ПВО вечером 3 января

Странные вспышки в ночном небе напугали ростовчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону вечером, третьего января, горожане стали свидетелями нескольких ярких вспышек в небе. По словам местных жителей, они были видны на Западном и Северном районах города, а также в Мясниковском районе региона. При этом, утверждают горожане, были слышны специфические звуки.

Фото и видео световых пятен были опубликованы в соцсетях. К слову, яркое пятно в небе попало даже на камеру домофона в многоквартирном доме на Левенцовке. Люди строили различные догадки по поводу того, что же это такое.

Власти региона объяснили, что значили вспышки в вечернем небе. По словам губернатора донского края Василия Голубева, сработала система ПВО.

- На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации, - написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Ранее Василий Голубев сообщил, что в регионе стабильная обстановка. Губернатор призвал не поддаваться панике.

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