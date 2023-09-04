Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По прогнозам специалистов, 4 сентября местами в Ростовской области ожидается пятый класс пожароопасности сразу в нескольких муниципалитетах. В этот список попали центральные районы области – Волгодонской, Цимлянский, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновский, Константиновский и Усть-Донецкий. Также высокая пожароопасность наблюдается в южных районах – это Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский и Пролетарский районы. В юго-восточных и северо-восточных районах жителей также предупредили о высокой пожароопасности.

Четвертый класс пожароопасности специалисты прогнозируют в северо-западных частях области.

Отметим, что в этот период жителям необходимо быть предельно аккуратными с огнем. Не стоит оставлять непотушенные спички, а также окурки на траве. Также в этот период не стоит разводить костры.

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