Жителей Ростовской области в начале недели ждут дожди и похолодание

В Ростовской области с 4 сентября ожидаются дожди и похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростовской области в начале рабочей недели ждут дожди и похолодание. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

В понедельник и вторник в области преимущественно будет облачно и небольшие осадки. Порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду. Столбики термометров в ночное время покажут до +20 градусов, а днем составят +29. Отметим, что в северных районах Ростовской области температура воздуха понизится до +9 ночью.

В среду в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +17 градусов, а днем до +28. На севере области станет еще холоднее – до +7 градусов.

В четверг и пятницу в Ростовской области погода будет аналогичная. Однако в дневное время будет уже прохладнее – до +22 градусов.

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