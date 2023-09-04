В Ростовской области водитель отвлекся на 6-летнего ребенка и врезался в дерево

В Ростовской области в ДТП с деревом пострадал 6-летний ребенок. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На трассе в Ростовской области водитель иномарки врезался в дерево. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло 2 сентября около 20:20.

По предварительной информации, 53-летний водитель «Хендай Солярис» двигался по трассе «п. Матвеев-Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская». Мужчина отвлекся от управления на сидящего сзади 6-летнего ребенка. В результате чего, водитель потерял управление и съехал с автодороги на противоположную обочину. Машина угодила в кювет и врезалась в дерево.

В результате аварии получили травмы водитель автомобиля, 50-летний пассажир и ребенок. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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