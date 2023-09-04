«Странное бурление» обнаружили посреди реки Дон в Ростове-на-Дону

Подозрительное движение воды наблюдали «недалеко от Западного моста» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону заметили «странное бурление» посреди реки Дон. Видеоролик с загадочным «кипением» в социальных сетях обсуждают со вчерашнего дня, то есть с 3 сентября.

Судя по съемке, внимание очевидцев привлек гейзер, который образовался в акватории, в районе судового хода. Вода била ключом из глубины, из-за чего спокойный поток расходился кругами и небольшими волнами.

По словами очевидцев, нетипичную картину наблюдали «недалеко от Западного моста». Интернет-пользователи предположили, что в акватории мог произойти нелегальный сброс стоков, и воду «следует взять на химическую экспертизу». Шутники же заявили, «что в Дону просто поселился кит».

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