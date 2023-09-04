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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:31

В Ростовской области мотоцикл врезался в иномарку, а потом наехал на пешеходов

Пассажирка мотоцикла и два пешехода пострадали после ДТП в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Авария произошла вечером на территории Октябрьского района. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Авария произошла вечером на территории Октябрьского района. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

На М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали пассажирка мотоцикла и два пешехода. Сообщение об этом поступило от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

Все случилось вечером 3 сентября в Октябрьском районе. Предварительно, 25-летний водитель мотоцикла Honda CBR, двигаясь в сторону Новочеркасска, по неизвестной причине врезался в иномарку Kia и опрокинулся. Двухколесный транспорт при этом наехал на людей, находившихся на правой обочине.

- Травмы получили 24-летняя пассажирка Honda, а также пешеходы 18 и 19 лет. Сейчас обстоятельства и причины случившегося уже выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры.

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