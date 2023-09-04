В Ростовской области начали судебный процесс над лжеглавой региона

Дело рассмотрят в Неклиновском районном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области перед законом предстанут 6 участников запрещенной в России экстремистской организации «МОО «Союз Славянских Сил Руси»*. Об этом 4 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Дело поступило в Неклиновский районный суд 31 июля 2023 года. Один из подозреваемых проходит как организатор (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), остальные вели вербовку (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Возраст подсудимых - от 45 до 60 лет, - рассказали в инстанции.

По данным следствия и УФСБ, организатор вошел в состав экстремистов в 2017 году. Мужчина быстро занял лидирующее положение в объединении, и в итоге был избран «Главой Ростовской области РСФСР в составе СССР (врио)».

Через время, в 2019 году, Верховный суд Республики Коми признал организацию опасной и запретил ее деятельность. Глава объединения и его подопечные знали об этом, но продолжали нарушать закон.

- Группа отрицала существование Российской Федерации, противодействуя органам государственной власти и умышленно выступая, против основ конституционного строя, а также безопасности государства, - говорится в материалах, поступивших в суд.

Добавим, максимальное наказание по статье 282.2 УК РФ - от 6 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемым также грозят штрафы.

«МОО «Союз Славянских Сил Руси»* - экстремистская организация, запрещенная в России.

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