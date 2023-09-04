Дожди прогнозируют на новой рабочей неделе в Ростовской области

Осадки ожидаются во вторник, пятницу и субботу Фото: Иван МАКЕЕВ

На новой рабочей неделе, с 4 по 10 сентября, в Ростовской области ожидаются осадки с грозами. Об этом предупреждают синоптики.

- Завтра, 5 сентября, местами по региону могут пройти небольшие и умеренные дожди с грозами. Ветер - 6-11 м/с, временами - 12-14 м/с. Ночью +15-20 градусов, местами - до +11, в крайних северных районах +9. Днем воздух прогреется до +19-24, иногда до +30, - говорится в прогнозе.

Добавим, судя по таблице на сайте Гидрометцентра, кратковременные дожди также возможны в Казанской и Боковской 8 и 9 сентября.

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