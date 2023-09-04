Экономист спрогнозировала рост цены на хлеб в Ростовской области до 15%

По словам специалиста, на стоимости хлеба отразится несколько факторов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовский экономист Анастасия Миронова спрогнозировала возможное подорожание хлеба в регионе. Об этом специалист заявила в интервью RostovGazeta.

По словам экономиста, на стоимости хлеба отразится рост уровня инфляции. Она также добавила, что увеличилась себестоимость пшеницы из-за подорожания бензина и комплектующих для сельхозтехники. Дополнительно на конечную цену продукта влияют энергетика и логистика.

Миронова предполагает, что хлеб может подорожать на 10 — 15%. При этом в небольших пекарнях рост будет наиболее ощутим, так как им сложнее экономить на издержках.

Напомним, ранее директор Российского союза пекарей Дмитрий Семенов также прогнозировал рост цен на хлеб. По его словам, цены не должны превысить ожидаемых значений в рамках инфляции. Он объяснил, что, несмотря на рекордный урожай, подорожало оборудование.

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