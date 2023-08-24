Эксперт прокомментировал возможное подорожание хлеба в Ростовской области

В 2022 году хлеб в Ростовской области стал дороже на 14 % Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Осенью 2023 года в Ростовской области прогнозируют подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, однако цены не должны превысить ожидаемых значений в рамках инфляции. Об этом изданию donnews.ru сообщил исполнительный директор Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.

Эксперт отметил, что изменения в цене прогнозируется несмотря на рекордный урожай зерновых на Дону. Дмитрий Семенов добавил, что в прошлом году хлеб в регионе стал дороже на 14 %, однако с того момента «сильно подорожало обслуживание оборудования, особенно иностранного».

При этом у Ростовской области есть преимущество - близость к ингредиентной базе, это помогает местным производителям сдерживать рост цен. По сравнению с другими регионами России хлеб на Дону недорогой, отметил представитель Российского союза пекарей.

Добавим, ранее в Минсельхозе России опровергли информацию о подорожании цен до 10 %. По официальным данным, динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2023 году должна остаться на уровне общей инфляции, которая по оценке ЦБ составит 5,0 - 6,5 %.

- Текущее плавное повышение стоимости зерна не окажет значимого влияния на себестоимость продукции. Основная доля производственных затрат в сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования, - прокомментировали в Минсельхозе России.

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