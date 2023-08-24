Средняя зарплата в Ростове к концу 2026 года составит 68,1 тысячи рублей

Рост оплаты труда ожидается в Ростове-на-Дону в период до 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среднемесячная зарплата в Ростове-на-Дону к концу 2026 года может достигнуть 68,1 тысячи рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития города на будущую трехлетку.

Отмечается, что по итогам 2023 года при учете двух возможных вариантов оплата труда должна составлять 55,7 - 56,4 тысячи рублей. Это на 0,3 и 1,6 % больше, чем в предыдущий период.

Средние возможные зарплаты на 2024 год планируют в размере 59,7 - 60,6 тысячи рублей. Рост должен сохранится на уровне 7,2 или 7,5 %.

В 2025 году зарплату прогнозируют в 63,4 - 64,4 тысячи рублей с ростом к прошедшему году на 6,2 %. В 2026 году жители донской столицы в месяц могут получать уже от 67 тысяч до 68,1 тысячи рублей с повышением выплаты к 2025 году на 5,6 или 5,7 %.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что по 100 тысяч рублей жители Дона смогут получать примерно через 7,8-16 лет.

Добавим, число малых и средних предприятий в 2026 году должно составлять 25,9 или 26,7 тысячи единиц. Среднесписочная численность работников в таких организациях будет варьироваться от 152,5 тысячи до 155,7 тысячи человек.

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