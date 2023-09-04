В Ростовской области экс-полицейского будут судить за кражу денег у арестованных

Слушания пройдут в Неклиновском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области быший полицейский, подозреваемый в краже денег у арестованных, ответит перед законом по двум уголовным статьям. Об этом 4 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Разбирательства будут вести в отношении правоохранителя, который ранее работал на посту внутренней охраны ИВС Неклиновского райотдела МВД.
- По данным следствия, подсудимый превысил полномочия (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и тайно похитил чужое имущество (ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ), что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, - прокомментировали в пресс-службе судов региона.
Добавим, материалы дела рассмотрят в Неклиновском районном суде. Максимальное наказание может составлять от 2 до 5 лет лишения свободы.
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