На улице Мечникова в Ростове появится новый детский сад

В детском саду будет пять групп. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Мечникова, 77а в Ростове построят детский сад. Проектная документация на реконструкцию детсада №142 одобрена. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Двухэтажное здание 1961 года постройки будет полностью демонтировано, а на его месте возведут новый современный корпус, – сообщает Алексей Валентинович.

Детский сад будет соответствовать всем необходимым требованиям. Здесь будет одна общая физкультурная зона и построят еще пять детских игровых площадок. Деньги на строительство сада могут быть заложены в бюджете 2024-2026 годов, пока соответствующее предложение формируется.

Новый детский сад будет рассчитан на пять групп. Посещать его смогут 96 детей.

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