«Красная рыба на обед и весь день под камерами»: ростовчанка сравнила работу воспитателя в частных и государственных детских садах

Больше всего Екатерине запал в душу рисунок, где девочка изобразила свою семью вместе с ней, воспитателем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа с детьми - не сахар, но и свои плюсы в ней тоже есть. Ростовчанка Екатерина успела поработать воспитателям не только в государственных, но и частных детских садах.

О том, что происходит за закрытыми дверьми, почему многие не выдерживают и уходят, а кто-то до конца остается в профессии, девушка откровенно рассказала корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

"РАБОТАЕШЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА"

- Я училась на социального педагога и всегда хотела работать с детьми. Через время она мечту осуществила — стала воспитателем в детском саду, - улыбается собеседница. - Первый год проработала в нескольких муниципальных садах. Переходила из одного в другой в надежде, что где-то будет лучше. Так, к слову, делали многие мои коллеги. Но ситуация практически везде одинаковая.

Как правило, в группе - от 30 до 40 детей. Фактически ходит меньше - человек 25. Работа - с семи до двух или с двух до семи. Но нередко приходилось оставаться и дольше, так как пробки и родители задерживались с работы. За это не доплачивали. Да и благодарности - никакой: многие считали, что так положено и ты как в магазине "работаешь до последнего клиента".

Кстати, зарплата не зависит от того, сколько детей в группе, поэтому некоторые "тянут" по несколько. Зп высчитывают, исходя из стажа работника: новичкам предложат немногим более МРОТ. Через время можно получать уже 20-21 тысячу рублей "чистыми". А, если большую часть жизни там трудиться, то можно и до 30 тысяч рублей добраться.

ПОД КАМЕРАМИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НЕ ВСЕ

В частных, график можно выбирать: где-то с семи утра до семи вечера, а где-то - с восьми до двух - как повезет. Зарплату предлагают от 22 до 35 тысяч рублей даже для новичков. Детей, обычно, от 6 до 12 человек. А на обеда воспитателям иногда перепадает даже суп с большими кусками красной рыбы. Но есть и свои минусы:

— Плохо то, что в некоторых частных детских садах сразу предупреждают, что работа будет неофициальной, - делится своим опытом Екатерина. - К тому же, здесь приходится выполнять и функции нянечки. Так, маленькие дети часто «ходят в штаны», могут делать это несколько раз за день. В государственных садах с этим все строго: воспитатели занимаются своей работой, няни — своей.

Вдобавок, во многих частных садах есть камеры видеонаблюдения. Родители могут в любой момент посмотреть, что делает его ребенок, как общается с ним воспитатель. Поначалу Екатерина пугалась этого, но потом привыкла:

— Я знаю, что некоторые не любят и не хотят под ними работать. И не потому, что приходится себя контролировать, а потому, что как в той поговорке - "один видит лес, другой - деревья". Каждый родитель считает, что его чадо - единственное и уделять внимание нужно только ему. Отсюда и претензии. ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Требования, по словам воспитателя, тоже бывают разными. Некоторые просят следить за диетой их чад, либо давать таблетки и витамины. Это, считает Екатерина, вполне нормальные просьбы. Но бывают и странные:

- Мама одной девочки просила, чтобы ее дочке в обед обязательно меняли трусики, по назначению врача. Чтобы не нарваться на неприятности, никто не стал уточнять, зачем это надо, просто стали делать.

А была другая мамочка, которая привела свою дочку в садик, а я в это время на руках успокаивала другую девочку. Их поприветствовала старшая воспитатель. Но женщина возмутилась, почему я не вышла и не встретила их. Ей объяснили, что я держу на руках другого ребенка, успокаиваю ее. А она говорит: «А чем моя дочка хуже той девочки? Я хочу, чтобы она нас встречала каждый день!».

Зато плюсах своей работы воспитатель говорит с улыбкой. Так, в одном из детских садов тронули дети, которые ей рисовали сердечки. В другом — признавались в любви друг другу. Но больше всего запал в душу рисунок, где девочка изобразила свою семью, а вместе с ними - и воспитателя.

Но Екатерина решила, что больше не хочет работать в детских садах: реальность разошлась с тем, что она себе представляла:

— Ответственности много, а зарплата небольшая, - вздыхает она. - Ты должна смотреть за детьми: чтобы никто не упал, не толкнул, никто никого не укусил, а такое часто случается. Вдобавок, малыши часто болеют - а ты с ними. Но многие, как и я, уходят из профессии из-за слишком требовательных родителей: чуть что - скандал, недовольство, жалобы. Так что цените тех, кто воспитывает ваших детей, пока вы трудитесь на их благо на своей работе.

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