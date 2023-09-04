Пять человек погибли в ДТП на трассе Таганрог - Покровское в Ростовской области

Столкнулись «ВАЗ-2110» и Lada Priora. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Пять человек погибли, еще трое получили травмы в аварии на трассе Таганрог - Покровское в Ростовской области. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Трагедия произошла сегодня около 6 часов утра.

Предварительно, 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после этого произошло столкновение в легковушкой Lada Priora под управлением 55-летнего мужчины.

- Погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и еще один пассажир ВАЗ-2110, а также другой пассажир Lada Priora получили травмы, их увезли в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства выясняют сотрудники полиции.

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