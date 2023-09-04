Число погибших в ДТП на трассе Таганрог - Покровское увеличилось до 6 человек

Один из пострадавших в аварии скончался в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области после серьезного ДТП на трассе Таганрог - Покровское количество погибших увеличилось до 6 человек. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

- Один из пострадавших умер в больнице, - рассказал источник.

Напомним, авария произошла около 6 часов утра 4 сентября. На проезжей части лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2110» и Lada Priora.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия умерли трое пассажиров «ВАЗа», а также водитель и пассажир Lada Priora. С травмами в больницу увезли водителя и пассажира «ВАЗа» и пассажира Lada Priora, кто из пострадавших скончался в медучреждении, неизвестно.

Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства и причины аварии. Предварительно, столкновение произошло после того, как водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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