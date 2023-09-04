Ликвидировать бывший полигон ТБО в Таганроге планируют до конца 2024 года

Ранее на объекте обнаружили дополнительные свалочные очаги. Фото: сайт правительства Ростовской области

Бывший полигон твердых бытовых отходов в Таганроге намерены ликвидировать до декабря 2024 года. Об этом по итогам рабочей поездки сообщил заместитель главы МинЖКХ региона Александр Кадетов.

- К этому моменту завершен подготовительный этап. Ведутся работы по планировке и уплотнению свалочного грунта, а также устройству выравнивающего слоя из песка, - рассказал Александр Кадетов.

Напомним, ранее на объекте обнаружили дополнительные свалочные очаги, из-за этого общая площадь, занятая отходами, увеличилась с 27,2 га до 40 га. Сейчас на полигоне используют 16 единиц техники.

Добавим, рекультивация ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». По данным властей, после завершения рекультивации полигона ТБО должно улучшиться качество жизни 249 тысяч жителей приморского города.

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