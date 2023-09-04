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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 13:45

В Ростовской области бывшего главврача стоматологии осудили за растрату

Бывший главврач стоматологии Каменска-Шахтинского не смог оспорить уголовный штраф
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли по факту присвоения и растраты бюджетных средств

Приговор вынесли по факту присвоения и растраты бюджетных средств

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области оставили в силе приговор бывшему главному врачу муниципальной стоматологической поликлиники Каменска-Шахтинского. Мужчина был осужден за присвоение и растрату бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК), сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, экс-руководитель с 2017 по 2020 года без ведома своего работодателя и не имея на то оснований, организовал для себя ежемесячную стимулирующую выплату. Перечислялись деньги, полученные поликлиникой за оказание медуслуг.

Когда махинации вскрылись, было возбуждено уголовное дело.

Каменский районный суд оштрафовал нарушителя на 200 тысяч рублей. Также подсудимого заставили возместить ущерб медучреждению, в котором он работал. Чтобы на счет организации точно поступили 384,9 тысячи рублей, у осужденного была арестована машина стоимостью 1,6 млн рублей.

- Решение первой инстанции позже поддержали апелляционном суде Ростовской области, - добавили в пресс-службе УФСБ.

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