Вдовам, чьи мужья умерли в ДТП с шестью погибшими под Ростовом, помогут деньгами

В Ростовской области шесть человек разбились в аварии. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростовской области в понедельник, 4 сентября, в шесть утра, на трассе в Неклиновском районе столкнулись «Приора» и «десятка».

В результате пять человек погибли на месте, шестой скончался в больнице. Еще два человека ранены. За их жизнь борются врачи. Известно, что двое погибших были соседями.

- У мужчин остались дети, жены. Погибшие были достойными людьми, активными. Очень жаль, что уходят лучшие. Жители села обязательно помогут материально овдовевшим женщинам, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» знакомые погибших дончан.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры реагирования. По указанному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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