В лобовом столкновении под Ростовом погибли пять человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

В Ростовской области, на трассе между Неклиновским районом и Таганрогом, утром 4 сентября произошла авария, в результате которой погибли пять человек. Еще трое оказались в больнице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на дороге столкнулись «Лада Приора» и «десятка».

В результате трое пассажиров ВАЗ-2110, водитель и пассажир «Лады Приоры» скончались на месте. Водитель и пассажир «десятки», а также пассажир «Приоры» попали в больницу. Позже, источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что один из пострадавших скончался в медучреждении.

ДРУЖИЛИ И РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ

Как рассказал источник издания, в «десятке» находились жители Донбасса. В автомобиле «Лада Приора» – дончане из села в Неклиновском районе.

Водитель и один из пассажиров «Приоры» были родными братьями.

- Они всегда дружили, жили неподалеку друг от друга. Трудились тоже вместе – на стройке в Таганроге, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» житель села.

В это дождливое утро братья с коллегами как раз ехали на работу в соседний город.

«ПОМОЖЕМ С ПОХОРОНАМИ»

Один из братьев вел «Приору», другой находился на пассажирском сидении. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте происшествия.

- Умер на глазах у родного человека, - вздыхают местные жители.

Известно, что второго брата доставили в больницу. Сейчас рядом с ним находится супруга.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в донской Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь «десятка» врезалась в другую легковушку «Лада Приора». Обстоятельства аварии и точную причину установят правоохранители.

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