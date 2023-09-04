Строительством Западной хорды в Ростове-на-Дону займется концессионер из Москвы

Проезд по участку, который отдадут в концессию, сделают платным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Ростовской области и московская финансово-инвестиционная группа ГК «Регион» в течение месяца планируют подписать концессионное соглашение о возведении платного участка Западной хорды.

Ряд условий будущего договора донские власти уже прописали в специальном распоряжении. Планы также подтвердили и в ГК «Регион», именно в эту организацию входит будущий концессионер - компания АО «Западная хорда Ростов-на-Дону».

Напомним, концессию одобрили без проведения конкурса. Речь идет о возведении 2 этапа Западной хорды - отрезка пути протяженностью около 7,5 км от трассы А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе. Этот участок проезжей части должны возвести за 30 месяцев, аренда продлится 25 лет и 6 месяцев.

Проезд сделают платным: для мотоциклов и легковушек он может составить 150 рублей, для небольших грузовиков и микроавтобусов - 250 рублей, для двухостных грузовых машин и автобусов малого класса - 400 рублей, для трех- и четырехостных грузовиков и автопоездов - 600 рублей, для автомобилей с семью и более осями - 850 рублей.

Напомним, общая планируемая протяженность Западной хорды - примерно 13 км. Первый этап трассы - 5,5 км - будет бесплатным. Он пройдет за Левенцовкой, почти параллельно Малиновского.

Новый маршрут должен улучшить экологическую обстановку и разгрузить город от транзитного транспорта. Западная хорда станет магистралью федерального значения и завершит Ростовское транспортное кольцо.

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