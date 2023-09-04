В Таганроге обещают дожди и небольшое похолодание

В Таганроге похолодает на несколько градусов и пройдут дожди Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В ближайшие дни в Таганроге спадет жара. О погоде с 4 по 8 сентября сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 4 сентября, ожидаются небольшие дожди в течение всего дня. Температура воздуха составит около +23...+26 градусов днем и до +17 - ночью. На следующее утро осадки продолжатся, но к полудню прекратятся. Столбик термометра сохранит значение предыдущего дня.

В среду, 6 сентября, прогнозируют потепление до +28 градусов днём и до +20 - ночью. Четверг начнется с пасмурной погоды, но во второй половине дня выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью похолодает до +14.

Рабочая неделя в приморском городке завершится без осадков. В пятницу, 8 сентября, днем обещают до +22 градусов, а ночью - до +14.

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