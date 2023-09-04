В Ростове все еще тепло как летом, только по ночам ощущается осенняя прохлада. Фото: Екатерина ПОПОВА

В Ростовской области погода на неделю 4 — 8 сентября все еще летняя, хотя пройдут первые осенние дожди. Днем будет по-прежнему жарко, и УФ-индекс все еще высокий, так что не пренебрегаем кремом от загара, а по ночам все ощутимее становится осенняя прохлада. Рассказываем, какой будет погода на неделе с 4 по 8 сентября по прогнозу Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, четвертого сентября, переменная облачность. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +27-29. В городе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Во вторник, пятого сентября, облачно, ночью и утром небольшой дождь, а днем без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секудну. Температура воздуха ночью +15-17, днем +23-25.

В среду, шестого сентября, обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17, днем +26-28.

В четверг, седьмого сентября, ожидается облачная погода, ветер умеренный 6-11 метров в секунду северного направления. Ночью похолодает до +9, а днем столбики термометров покажут +26 градусов.

В пятницу также облачно, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха +9 ночью и +22 днем.

В Ростовской области днем местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный и восточный 6-11 метров в секунду, утром и днем в отдельных районах, в том числе при грозе, порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +24-29, местами до +32. сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса в центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье, местами в северо-западных и северо-восточных районах, а высокая пожароопасность четвертого класса - местами в северо-западных и северо-восточных районах.

Во вторник — переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Днем местами, а также при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-20, местами до +11, в крайних северных районах до +9, днем 19-24°, местами до 30.

В среду обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-19, местами до +10, в крайних северных районах до +7, а днем +19-24, местами до +30.

В четверг станет немного прохладнее, облачно. Ветер северо-восточный и северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-17, местами до +7, днем +19-24, по югу до +29.

В пятницу сохранится переменная облачность, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут +10-16 ночью и +19-23 градуса днем.

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