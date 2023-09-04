Жители Ростовской области стали чаще играть свадьбы

. Самым богатым месяцем на заключение браков стал август Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Ростовской области жители стали чаще заключать браки. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС 4 сентября.

По данным специалистов, за минувшее лето в регионе зарегистрировали всего 9260 браков. В июне сыграли 2907 свадеб, в июле еще 2952. Самым богатым месяцем на заключение браков стал август. В этот период в Ростовской области сыграли 3401 свадьбу. По сравнению с прошлым годом, это на 5% больше.

Летом 2022 года было заключено 8818 браков. Так, в июне сыграли 2692 свадьбы, в июле еще 2924, а в августе - 3 202.

По данным Росстата, прирост браков в Ростовской области составил 108,1.

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