Как спорт и музыка развивают интеллект ребенка, рассказали ростовские специалисты

Ребенка нужно развивать комплексно. И добровольно. Фото: Иван ВИСЛОВ

С приходом осени родители усиленно задумались над тем, на какие кружки и секции записать своих детей. Кто-то планирует отправить чадо на спортивную секцию для общего развития, кто-то – на кружок рисования, а кто-то уверен, что ребенок обязательно должен углубленно изучать два иностранных языка дополнительно к танцам и спортивной школе по плаванию, потому что, по мнению родителей, впереди их ненаглядное создание ждет карьера дипломата.

Учитываются ли при этом мнения самих ребят? По-разному. А жаль, ведь от этого зависит, будет ли толк от посещения дополнительных занятий. Ведь случается и так, что допзанятия могут и навредить. Об этом «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» рассказали специалисты со стажем.

СПОРТ НЕ ЗАМЕНИТ ЭМОЦИИ

Ребенка нужно развивать комплексно, считает заместитель директора регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Валерия Стольникова. Развитие должно включать интеллектуальное, эмоциональное и физическое направления. Но в школе доминирующий вектор — интеллектуальный, большей частью – научный, поэтому ребенку было бы хорошо параллельно заниматься спортом. Это укрепляет здоровье, развивает координацию движения, глазомер, ощущение контура тела и, соответственно, сказывается на почерке и пространственном воображении ребенка.

- Изначально дети понимают, где лево и где право относительно собственной оси в своем контуре, а для этого они должны двигаться, – рассказала Валерия Сергеевна. - И только потом это умение ориентироваться переносится на окружающий мир и в дальнейшем сказывается, к примеру, на изучении черчения или геометрии.

Параллельно с интеллектуальным ребенок должен получать и эмоциональное развитие, в кружках, музеях или театрах. Главное, не просто их посещать, но обсуждать увиденное.

Ребенку должно нравиться то, куда он ходит. Тут многое зависит от фигуры педагога. Бывают направления, которые ребенку неинтересны, но приходит учитель, который умеет зажечь, и это становится увлечением на всю жизнь.

ПРОГРАММИСТ-ХУДОЖНИК

Своим детям Валерия Сергеевна разрешает самим выбирать дополнительные занятия. А для этого дает им шанс побывать в разных секциях.

– После первого посещения очень трудно сделать вывод, нравится тебе или нет, и я прошу сходить еще на 3-5 занятия, – прокомментировала психолог. - В этом случае уже имею право отказаться и сказать: «Будем с тобой искать что-то другое». Насильственное принуждение не может быть оправдано, и я не вспомню ни одного примера, когда оно приводило бы к каким-то положительным результатам.

А еще специалист подчеркнула важность всестороннего развития ребенка. На федеральных конференциях она часто слышит от крупных работодателей о потребности в многопрофильных специалистах.

- Нет потребности в химике, который знает хорошо только химию. Сейчас нужен человек, который, кроме этого, например, может написать какую-либо программу, вести соцсети, хорошо работать в команде. На первое место выходят гибкие навыки, умение находить связи между разными областями знаний и только потом – сугубо профессиональные. Знаю много взрослых программистов, которые занимаются художественной деятельностью. Это помогает им писать коды, потому что расширяет мышление, – рассказала Валерия Стольникова.

При этом стремиться охватить все дополнительные занятия не нужно. Их длительность прописана в требованиях медицинских и санитарных заключений. В будний день они не должны превышать продолжительность одной пары, то есть 90 минут подряд. В выходной – двух - 180 минут.

СТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА

Тренер по восточным единоборствам Виталий Ковалевский тоже считает, что о принуждении ребенка к дополнительным занятиям не может быть и речи. Мальчики и девочки должны выбирать сами, что им нравится. Но, даже когда они долго, с удовольствием куда-то ходят, в какой-то момент у них может возникнуть желание все бросить.

- В этом случае нужно спросить у ребенка, почему он так делает. Может, ему физически трудно, может, он испытывает проблемы со сверстниками, – прокомментировал тренер. - Здесь нужно разбираться родителям и педагогам. Как правило, ребенка стоит подвести к тому, чтобы он перешагнул через возникшие трудности и посещал секцию дальше. И здесь самое лучшее – пример взрослого.

Восточные единоборства заставляют думать, быстро принимать решения и преодолевать себя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалист добавил, что занятия по восточным единоборствам не только укрепляют здоровье. Они заставляют думать, уметь ориентироваться по заданию, быстро принимать решения и преодолевать себя. А последнее, уверен специалист, незаменимо в плане становления характера, особенно мужского.

НЕТ СЛУХА? НУ И ЧТО!

Преподаватель по классу фортепиано Галина Кардашова солидарна с коллегами: принуждать детей к дополнительным занятиям не нужно. Другое дело, что родители должны способствовать тому, чтобы дети не пропускали те занятия, которые выбрали. Если же говорить о занятиях музыкой, то взрослым еще и нужно следить за выполнением домашнего задания. На него регулярно будет уходить хотя бы по полчаса в день.

- У ребенка могут быть великолепные данные, но если дело ему неинтересно, тогда ничего не получится. А вот слух можно развить, музыка – дело прикладное, здесь важна отработка дома. Другое дело – ритм, с ним все сложно, – рассказала Галина Федоровна.

Педагог отметила, что занятия игры на фортепиано развивают усидчивость, пунктуальность, интеллект, координацию движения и память. Ведь в игре задействованы две руки, а значит, работают два полушария. Кроме того, игра осуществляется кончиками пальцев, что, как известно, способствует развитию мозга.

Галина Кардашова имела опыт занятий с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Говорит, каждый раз был ощутимый положительный эффект. Например, в одном из случаев ребенок заговорил. Связано это с общим развитием мозга, которому способствовали музыкальные занятия.

При этом педагог уверена, что перегружать детей не стоит. В лучшем случае, считает учитель, в дополнение к музыкальной школе ребенок может посещать еще одну спортивную секцию или, например, кружок по рисованию. А вот танцы или гимнастика уже перегрузят ученика.

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