О казачьей семье и заговоренном камешке: сказка 14-летнего школьника из Ростовской области вошла в международный сборник

Артем увлекается спортом, неплохо учится, помогает по дому и обожает ление каникулы. Фото предоставлено Таисией Терелецковой.

14-летний Артем Терелецков из поселка Зимовники в Ростовской области написал сказку для Международного культурного форума.

стал участником II Международного Детского культурного форума. Его сказка вошла в число лучших произведений участников конкурса и будет опубликована в сборнике фестиваля.

В конкурсе принимали участие ребята со всей России. В результате был выбран один победитель, а 42 лучшие работы войдут в итоговый сборник сказок. Лучших из лучших определяла экспертная комиссия во главе с литературным критиком, директором Государственного музея истории российской литературы Дмитрием Баком. «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» узнала, как становятся именитыми сказочниками.

«А ТЫ ПОПРОБУЙ!»

О конкурсе Артем узнал случайно. Пришел в детскую библиотеку в Зимовниках за книгами, которые необходимо было прочитать летом по заданию школы, а заведующая Екатерина Красюкова рассказала ему о фестивале и предложила поучаствовать. На суд жюри нужно было отослать сказку. Мальчик отнекивался: «Какой из меня сказочник?!» Но Екатерина Александровна уговорила, что стоит попробовать.

- Артем - не самый большой чтец, но все, что положено к школе, прочитывает. А главное - он умеет размышлять, у него есть собственное обоснованное мнение. Я знаю об этом, потому что он часто приходит в библиотеку за книгами, участвует в наших конкурсах. Вот и предложила попробовать силы, – рассказала Екатерина Александровна.

Библиотекарь объяснила мальчику условия конкурса. Вместе они прочитали несколько произведений, рассказывающих о быте казаков. Уже на следующий день юноша пришел с идеями.

Многое пришлось дорабатывать, переделывать, менять, но замысел Артема остался неизменным. И форма подачи содержания - то же самого 14-летнего автора.

– Мальчик узнал от мамы о легенде, которую передавали из уст в уста местные жители и решил положить ее в основу произведения. А сказочные элементы взял из других сказок, например, Павла Бажова. Артем описал казачьи верования, житье, поговорки. Могу сказать, что он и в жизни часто их использует. Они для него - не пустой звук, потому что он так воспитан, – рассказала библиотекарь.

ЗАГОВОРЕННЫЙ КАМУШЕК

Сказку Артем с Екатериной Александровной подготавливали около недели. В итоге вышло произведение под названием «Найдено много – потеря в семье». В сказке рассказывается о казачьей семье: красивой казачке, удалом казаке и их детях. Жили они, не тужили. Пока не сгубила их счастье людская зависть. Подняла казачка Анисья заговоренный камешек. Он был не простым, а заговоренным – принес в дом богатство, но разрушил семейное счастье. Муж Анисьи Фрол стал груб к жене и безучастен к детям. Но женщине удалось через испытания и страдания вразумить супруга. Он все осознал, а семья снова стала жить небогато, зато счастливо.

А закончил сказку Артем так: «Напекла Анисья пирогов, да вкусностей всяких, накрыла стол, собрала семью за столом. Фрол как увидел жёнку свою здоровою, так снова полюбил еще пуще прежнего. Заботиться стал, помогать по хозяйству. Мир в семье снова наладился. Детки радовали своими успехами, любовались друг другом супружники. Жили мирно, счастливо и долго. И по сей день знатные казачки знают, если что найдёшь – то больше потеряешь!»

СПОРТСМЕН И ПОМОЩНИК

Мама Артема Таисия Терелецкова говорит, что в семье часто используют южнорусский говор, учат уважительно относиться к старшим, обращаться к взрослым на вы и никогда – просто по имени, поэтому мальчику в какой-то мере и легко было сказку написать – он отчасти и картинку своей жизни описывал. Хотя без помощи Екатерины Александровны, очевидно, не получилось бы.

- Артем у меня вообще-то - спортсмен. Ходит на волейбол, танцами бальными занимается, но когда-то и в литературный кружок ходил, и в конкурсе чтецов участвовал. Только потом ему это разонравилось, – рассказала Таисия Александровна.

Артем помогает по дому. Мама работает медсестрой в реанимационном отделении и, когда уходит на смену, спокойно оставляет на мальчика на хозяйстве: он и уберет, и за котами поухаживает.

– Артем – добрый. Ему меня жалко, вот он и помогает. Может, конечно, и сотворить что-то, но ко всем всегда по-людски, с теплотой относится. Вот и из бокса ушел, потому что не захотел никому боль причинять. Сказал, что есть более гуманные виды спорта, – рассказала мама школьника.

В школе мальчику больше всего нравятся физкультура и ОБЖ, а вот научные дисциплины у него особого интереса пока не вызывают. Хотя учится Артем неплохо, старается.

ВОДИТЕЛЬ, А НЕ СКАЗОЧНИК

А вот стать Артем хочет не писателем, а водителем. Мама, с одной стороны, не очень этому рада. Считает, что права сын сможет получить в любое время, поэтому лучше бы, пока молодой, учился. Но, с другой стороны, она понимает, что намерения ее любимого «сказочника» вполне обоснованы. Рядом хватает примеров, когда люди работают дальнобойщиками и неплохо обеспечивают семьи. Вот ребенок и стремится к стабильности и благосостоянию.

- Реально он смотрит на вещи, - заключает мама.

А вот в то, что его сказку отметило высокое жюри на международном конкурсе, Артем сначала не поверил. Ну как можно просто попробовать и сразу получить такой высокий результат? А ведь получилось же. Может быть, Артем везучий? Хорошо, если так. Пусть и дальше достигает успехов, даже если сначала ему это кажется сказочным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужно было читать детям сказки!»: как привить любовь к книгам у подростков, рассказали ростовские библиотекари

Ростовские библиотекари рассказали, что читают современные подростки и как быть со списком книг на лето (подробнее)