В Ростове на Нансена произошла массовая авария

В Ростове на улице Нансена столкнулись четыре автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове столкнулись четыре машины недалеко от ж/д станции Ростов-Товарный. ДТП случилось днем 4 сентября.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 33-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Нансена. В районе дома №367 он врезался в «Ленд Крузер» под управлением 29-летнего парня. От удара последний отбросило на припаркованный «Опель». А «Приору» - на «Рено Логан».

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Однако автовладельцам придется теперь потратить крупную сумму на ремонт.

- В отношении водителя «Лады» составлен административный материал по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», - добавили в ведомстве.

Санкции этой статьи предусматривают максимальный размер штрафа в 1,5 тысячи рублей.

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