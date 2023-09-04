Жительнице Неклиновского района Владимир Путин присвоил звание матери-героини

Глава государства присвоил жительнице Неклиновского района звание матери-героини. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Жительнице Неклиновского района Лии Безкоровайной Президент РФ присвоил звание матери-героини. Об этом 4 сентября на своей официальной странице рассказал глава Ростовской области Василий Голубев.

В дружной семье Безкоровайных воспитывается 14 детей. Самому младшему ребенку нет и года. В семье всегда царит любовь, уважение и поддержка.

- В 2016 году вручил этому семейству, тогда еще не такому большому, микроавтобус. А в 2018 году Лия Александровна была награждена дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей, – рассказал Василий Голубев.

Губернатор поздравил жительницу Ростовской области с получением почетного звания, а также выразил благодарность за важный и нужный обществу труд мамы. Василий Голбев также отметил, что сегодня свой день рождения отмечает старший сын. Ефрему в этом году исполнился 21 год.

- Передал ему поздравления, пожелав дружной семье добра, здоровья и счастья», – поделился губернатор.

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