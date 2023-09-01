1 сентября в Ростовской области отрыли четыре новые школы

Губернатор Василий Голубев посетил новую батайскую школу на 600 мест. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 1 сентября, в Ростовской области начали работу четыре новые школы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Василий Голубев.

- Всего в регионе в День знаний учеников приняли четыре новые школы на 3250 мест. До конца года планируется завершить строительство еще шести школ почти на 6 тысяч мест, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, сегодня глава региона побывал на открытии двух новых учебных заведений - школы на 600 мест в Батайске и самой большой школы на юге России на 1650 мест в Ростове-на-Дону.

По данным властей, батайское учебное заведение строили с января 2019 по декабрь 2022 года, после этого велся монтаж оборудования. Для нового здания закупили современную мебель, исследовательскую технику, компьютеры, интерактивные панели, доски. Были оборудованы три спортзала, концертный и актовый залы на 280 мест, 3D-лаборатории, роботехнический кластер и футбольное поле.

В ростовской школе создали уникальный научный кластер для инженерно-технологического образования. Были открыты «Космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике. Спортивная инфраструктура учреждения не имеет аналогов.

Добавим, всего в регионе 1 сентября за парты сели 462 тысяч ребят, в том числе для 51 тысяча первоклашек.

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