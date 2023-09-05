В Ростовской области без вести пропала 83-летняя пенсионерка

В Ростовской области несколько дней разыскивают дезориентированную пенсионерку. Фото: "ЛизаАлерт"

В Красном Сулине разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Антонину Вдовенко последний раз видели 2 сентября. Бабушка вышла из дома и скрылась в неизвестном направлении. Родственники пытались найти пенсионерку самостоятельно, но все попытки не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики уже несколько дней прочесывают все улицы города и близлежащие районы. Известно, что у бабушки есть проблемы с памятью, и она не ориентируется в пространстве. Родные надеются, что скоро Антонина найдется живой.

Рост пропавшей – около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. Во что была одета женщина – неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изнасиловал, задушил и закопал в лесу: под Ростовом за убийство 14-летней девочки будут судить ее соседа

Задушивший школьницу в Ростовской области мужчина предстанет перед судом (подробнее)