Изнасиловал, задушил и закопал в лесу: под Ростовом за убийство 14-летней девочки будут судить ее соседа

Тело убитой 14-летней девочки нашли закопанным в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области поставлена точка в расследовании циничного и жестокого преступления. В прошлом сентябре, в начале учебного года, в небольшом поселке пропала школьница. Исчезла при странных обстоятельствах. 14-летняя Женя (все имена изменены – прим . ред.) вышла из дома в то утро пораньше, чтобы точно не опоздать на уроки. Но до школы девочка так и не дошла. Не появилась она и дома. Как выяснилось, ее убили в то же утро.

«ВСЕГДА В МАШИНЕ ЛОПАТА»

По версии следователей, с подростком жестоко расправился 35-летний сосед. Николай ехал по той же дороге, по которой ученица шла в школу. Худощавая Женя с портфелем за спиной привлекла его внимание.

Мужчина вероятно решил воспользоваться беззащитным подростком. Он силой затолкал ее в свой автомобиль, вывез в безлюдное место и там надругался над 14-летней соседкой. А после – задушил.

- У меня всегда в машине лопата. Я выкопал яму и закопал ее, - позже расскажет на допросе мужчина.

«Я ЖИЛ РАДИ НЕЕ!»

Полиция и волонтеры искали Женю два дня. Вначале обнаружили портфель, а потом – тело. В этот же день задержали и Николая. Мужчина был очень удивлен, что его вычислили. Но отрицать вину не стал и сразу сознался в преступлении, показав, где спрятал убитую.

- Он обвиняется в совершении похищения, изнасиловании и убийстве, - сообщили в региональном следкоме.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрен по существу.

Кстати, ранее Николай был судим за кражи, грабеж и покушение на убийство. Если суд признает его вину, дончанин может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

- Я жил ради нее! - расскажет журналистам убитый горем отец девочки. - Перед первым сентября поехали в салон, подстригли под «каре». Как ей шла эта прическа! Доченька была для меня всем. Это самый лучший ребенок, который был на этом свете! У нас с ней было много планов. Много, о чем мечтали. Она была похожа на меня. Кстати, имя дочери сам выбирал! Оно у нее старославянское, означает «говорящая с ангелами». Я не знаю, что мне теперь делать. Кажется, что сейчас приду домой, а она подбежит и обнимет меня...

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