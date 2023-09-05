СК России взял на контроль дело о драке в Ростовской области

Председателю СК РФ доложат об обстоятельствах драки в Ростовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СК России доложат обстоятельства драки в Батайске. Об этом сообщили в СУ СК РФ 4 сентября.

Согласно опубликованной информации в соцсетях, парень вместе с девушкой отдыхали в одном из парков Батайска. К ним подошла толпа мужчин. Между ним и группой парней завязалась ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в голову.

- Впоследствии в СМИ была опубликована информация о том, что пострадавший является участником СВО, - сообщили в ведомстве.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК по Ростовской области доложить об обстоятельствах произошедшего.

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