Пострадавшего прооперировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области неизвестные открыли стрельбу по участнику СВО. По факту происшествия возбудили уголовное дело, ситуацию взял под личный контроль глава региона. Рассказываем, что известно о нападении на утро 4 сентября.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» брат пострадавшего Виталий, 28-летний Вячеслав участвовал спецоперации в самых тяжелых боях, в том числе и в городе Попасная в Луганской области.

По словам Виталия, в день происшествия 28-летний Вячеслав гулял в парке с девушкой и другом. Здесь же, недалеко от них, проводила время большая компания парней. В какой-то момент незнакомцы начали грубо себя вести, задирая Вячеслава. А позже — напали на участника СВО.

Неизвестные начали избивать мужчину, а потом — стрелять из травматического оружия. Пытаясь защититься, молодой человек стал убегать, но тут же вернулся. В этот момент по нему снова открыли стрельбу.

Мужчина участвовал в спецоперации, в том числе в освобождении Попасной. Фото: из архива семьи.

Вместе с девушкой и братом мужчина добежал до больницы. Виталий говорит, что врачи диагностировали у него серьезное ранение — одна из пуль повредила мозг. Вячеслава прооперировали.

Как рассказали в донском управлении МВД, в пострадавшего стреляли 12 раз. Сейчас полицейские устанавливают личности скрывшихся участников конфликта.

— По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ведомстве.

Происшествие прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

— Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону, — написал глава региона на официальной странице в соцсети.

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