В Ростове из-за сильного дождя перекрыли движение по Малиновского

В Ростове движение по Малиновского закрыто из-за сильного дождя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя перекрыли движение по Малиновского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 5 сентября.

Из-за сильного дождя власти города перекрыли движение на участке от проспекта Стачки и улицы 339-й Стрелковой Дивизии. С 7:40 автомобили не могут проехать на этом участке дороги. Движение восстановят, как только улучшатся погодные условия.

Отметим, что непогода накрыла Ростов 4 сентября. На протяжении всего дня дожди заливали город. На следующий день ситуация не изменилась. С самого утра 5 сентября на город обрушился мощный ливень. Несколько улиц превратились в настоящие реки. Автомобилистам необходимо соблюдать безопасную скорость, а также дистанцию, чтобы избежать аварийных ситуаций.

По прогнозам синоптиков, дождь продлится в Ростове до 18 часов. Вечером в городе ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем составит +21 градус. Вечером в городе станет прохладнее до +17.

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