Ливень в Ростове-на-Дону 5 сентября 2023: прямая трансляция непогоды

Согласно прогнозам синоптиков, дождь продлится практически весь день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов второй день заливает сильными дождями. В городе настоящая осенняя погода. Мощные осадки накрыли город с раннего утра 5 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, дождь продлится практически весь день. Ближе к 18 часам осадки прекратятся, однако на небе все еще будут висеть тучи. Днем в городе температура ожидается до +21 градуса, а вечером столбики термометров покажут +17. Порывы ветра в этот день достигнут 9 – 11 метров в секунду. Рассказываем и показываем, что происходит на городских улицах.

Ростовчан просят быть внимательнее и осторожнее во время непогоды. Отметим, что начался учебный год и десятки ребят отправились в школы. Поэтому водителям необходимо соблюдать безопасную скорость на дорогах, особенно в районах с образовательными учреждениями.

- В течении 5 сентября ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с, - говорится в сообщении от ГУ МЧС по Ростовской области.

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