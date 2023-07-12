Погода ухудшилась в Ростове утром 12 июля.
Фото: Кристина Круговых
Вечером 12 июля в донской столице снова ухудшилась погода. На город обрушились ливень с громов и молнией. Рассказываем, что происходит в городе.
Напомним, сильный дождь прошел в Ростове утром. Осадки были обильными, но продлились недолго, всего несколько минут. После этого в городе немного распогодилось, а к обеду стало солнечно.
Однако к вечеру все изменилось. Около 19 часов жителей центра напугал гром. Его раскаты были настолько громкими, что в некоторых зданиях сработала сигнализация. После этого на Ростов снова обрушился ливень.
Сильный дождь снова прошел в городе вечером.
Фото: Кристина Круговых
Дождь пошел плотной стеной, поэтому многим жителям пришлось пережидать непогоду в подземных переходах.
Ростовчане пережидают непогоду в переходе.
Фото: Анна ШИЛЯЕВА
По данным донской Госавтоинспекции, из-за осадков снова перекрыли движение на улице Малиновском в двух направлениях.
В настоящее время движение движение в центре затруднено. Однако серьезных пробок нет.
Фото: Яндекс.Карты.
Ранее синоптики предупреждали ростовчан об ухудшении погоды: ливне с грозой и усилении ветра до 20 - 24 метров в секунду. Специалисты сообщали, что осадки сохранятся до позднего вечера 12 июля.
Улицы постепенно превращаются в реки.
Фото: Михаил СТРИЖЕВ
Пока осадки сохраняются. Небо затянуто тучами, периодически слышно гром. Улицы постепенно превращаются в реки.
Небо затянуло тучами.
Фото: Михаил СТРИЖЕВ
По словам очевидцев, в нескольких районах машины с трудом передвигаются из-за дождевых потоков.
Потоки воду затрудняют движение транспорта.
Фото: Михаил СТРИЖЕВ
К счастью, ливень прекратился. Однако небольшие осадки сохраняются.
По данным ростовского гидрометцентра, дождь в Ростове будет идти как минимум до 15 июля. При этом сильного ливня в эти дни синоптики не ожидают. Средняя скорость ветра будет составлять 5 - 10 метров в секунду, временами порывы могут усиливаться до 15 - 18 метров в секунду.
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