В Ростовской области пройдет фестиваль гастрономии и виноделия

В Цимлянске жителей приглашают на фестиваль виноделия и гастрономии Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Ростовской области состоится фестиваль гастрономии и виноделия. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятия пройдет в Цимлянске 16 сентября. Дегустация начнется с 12 часов, а официальное открытие фестиваля запланировано на 17 часов на главной сцене. Гостей порадуют концертной программой, где выступит ансамбль песен и плясок донских казаков имени А.Квасова.

- Каждый гость сможет стать свидетелем настоящего казачьего сабража (старинный способ открыть бутылку игристого вина саблей) и поучаствовать в мастер-классе плетения из лозы, - сообщили в правительстве.

Также гости смогут попробовать изготовить свечи из пчелиного воска, сплести венок из полевых цветов и расписать керамическую посуду. Также попробовать себя в роли сомелье и определить настоящего фаворита в мире донского вина.

Главной изюминкой мероприятия станет конкурс «Челентано на Дону». Участники будут давить виноград в деревянных бочках на скорость под аплодисменты зрителей и активную казачью музыку.

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