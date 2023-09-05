Жителей Ростовской области попросили быть осторожными на дорогах из-за дождей

Осадки еще возможны в течение дня Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 5 сентября, местами по Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, прошли дожди. Осадки еще возможны в течение дня. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов быть очень осторожными на дорогах.

Автолюбителям рекомендуют придерживаться безопасной скорости, нужно соблюдать дистанцию и боковой интервал. Нельзя выполнять резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

- Пешеходам при переходе проезжей части следует снимать капюшон. Идти можно только если машины вас пропускают. В темное время суток необходимо использовать вещи или одежду со световозвращающими элементами, - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, 5 сентября возможны дожди с усилением ветра до 20 м/с. При этом завтра, 6 сентября, осадков не прогнозируют - в среду ожидаются переменная облачность и ветер до 6-11 м/с.

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