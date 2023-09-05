В Ростове с помощью робота-ассистента удалили опухоль матки

В Цимлянске жителей приглашают на фестиваль виноделия и гастрономии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове впервые на Юге России провели робот-ассистированную операцию. Женщине успешно удалили опухоль матки. Об этом сообщили сотрудники КДЦ «Здоровье».

В центр обратилась 36-летняя пациентка. Накануне она прошла диспансеризацию и получила результаты анализов. У женщины обнаружили клетки опухоли шейки матки.

Перед операцией врачи провели онкопоиск: обследование МРТ, КТ органов грудной и брюшной полости, колоноскопию и прочее. Затем женщине сделали робот-ассистированное удаление матки.

- Операция прошла успешно, женщина продолжает амбулаторное наблюдение, - добавили в КДЦ.

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