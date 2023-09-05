5 сентября в Ростовской области из-за ливней объявили штормовое предупреждение

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до конца суток 5 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными.

Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми слабоукрепленными конструкциями. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам.

В домах при перепаде электричества следует отключать все приборы. Во время дождя лучше всего оставаться в помещении.

Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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