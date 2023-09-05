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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:02

5 сентября в Ростовской области из-за ливней объявили штормовое предупреждение

В Ростове-на-Дону и области до конца суток 5 сентября действует штормовое предупреждение
Ангелина СКИБА
Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области до конца суток 5 сентября ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными.

Во время непогоды нельзя находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми слабоукрепленными конструкциями. Также крайне опасно подходить к оборванным проводам.

В домах при перепаде электричества следует отключать все приборы. Во время дождя лучше всего оставаться в помещении.

Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

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