Днем во вторник в городе ликвидируют последствия стихии. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом говорится на сайте городской администрации.

- Подрядными организациями с поздней ночи 4 сентября ведется работа по расчистке решеток и ликвидации последствий стихии, в том числе на улицах убирают поваленные деревья и ветки, - сообщили власти.

Жителей и гостей донской столицы просят по возможности оставаться дома, если снова пойдет дождь. Очень опасно во время ветра и осадков находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, строительными площадками и ливневыми решетками.

Пожаловаться на аварийные ситуации можно в диспетчерскую службу департамента ЖКХ и энергетики или в контактный центр генеральной подрядной организации ООО «МСЮ».

Напомним, до конца суток 5 сентября в Ростовской области действует штормовое предупреждение.

АЛЛО!

Телефоны единой аварийно-диспетчерской службы департамента ЖКХ и энергетики: 8 (863) 244-25-98, 8 (863) 244-26-91, 8 (863) 244-26-93;

Телефон контактного центра генеральной подрядной организации ООО «МСЮ»: 8(863) 320-20-23.

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