В Ростовской области поезд протаранил легковую машину, погибли два человека

Авария произошла на перегоне Высочино - Васильево-Петровская Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сегодня, 5 сентября, под Ростовом-на-Дону пассажирский поезд протаранил машину, которая выехала на переезд. В этом ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба СКЖД.

Трагедия произошла около 5 утра на перегоне Высочино - Васильево-Петровская. Предварительно, водитель легковушки выехал на ж/д переезд с исправно действующей сигнализацией, но оказался прямо перед пассажирским поездом № 302 Адлер - Минск.

- Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - прокомментировали в СКЖД.

Добавим, из-за произошедшей аварии поезд № 302 Адлер - Минск был задержан на 2 часа 30 минут. Кроме того, примерно с часовой задержкой теперь следуют маршруты № 641 Ростов - Адлер, № 101 Адлер - Москва, № 563 Москва - Анапа, № 29 Новороссийск - Москва.

Донским водителям напоминают: на железнодорожных переездах всегда нужно быть особенно внимательными и осторожными.

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