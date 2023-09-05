Пять поездов задержали под Ростовом-на-Дону из-за смертельного ДТП на переезде

Из-за аварии задерживаются несколько курортных поездов Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области из-за смертельного ДТП на ж/д переезде задерживаются пять курортных поездов. Об этом утром 5 сентября предупредили в пресс-службе СКЖД.

На 2 часа и 30 минут сейчас запаздывает состав №302 Адлер - Минск. Кроме того, примерно на час от графика отстают поезда: № 641 Ростов - Адлер, № 101 Адлер - Москва, № 563 Москва - Анапа и № 29 Новороссийск - Москва.

Напомним, рейсы опаздывают из-за аварии, произошедшей около 5 часов утра 5 сентября на ж/д переезда в районе перегона Высочино - Васильево-Петровская.

Предварительно, легковая машина выехала на переезд с исправной сигнализаций, но оказалась прямо на пути пассажирского поезда № 302 Адлер - Минск. Машинист состава попытался применить экстренное торможение, но это не помогло, так как расстояние до автомобиля было небольшим.

По данным СКЖД, после столкновения на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля.

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