В Калмыкии в ДТП с «КамАЗом» погиб трехлетний ребенок

Ребенок, ехавший во внедорожнике, погиб, еще два человека попали в больницу.
Смертельное ДТП произошло утром во вторник, 5 сентября, в Калмыкии. В аварии насмерть разбился ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
- Примерно в 8.45 на на 248 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись автомобиль Kia Sorento с 61-летним водителем из Москвы за рулем и «КамАЗ» под управлением его ровесника из Дагестана, - рассказали в пресс-службе.
В результате столкновения от полученных травм скончался малолетний пассажир внедорожника. По информации собственного источника «КП — Ростов-на-Дону», это был трехлетний мальчик.
Водитель и еще один пассажир иномарки были доставлены в больницу.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в полиции.
Также проверку по факту смертельного ДТП организовала прокуратура Целинного района, где произошла авария.
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