В школах Ростовской области ввели профориентационные уроки

Уроки будут проводить для учеников с 6-го по 11-й классы. Фото: сайт правительства РО.

В школах Ростовской области с 1 сентября ввели уроки профессиональной ориентации. Их будут проводить у учеников с 6-го по 11-й классы в рамках внеурочной деятельности. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ. От того, насколько осознанно и своевременно она решается, во многом зависит качество последующей социальной и профессиональной жизни молодого специалиста, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Для школьников будут организованы встречи с представителями разных профессий. Также их ожидают экскурсии на предприятия. Так что разобраться тем, кем они хотят стать, подросткам теперь, наверное, станет легче. Однако при условии, что они остановят свой выбор именно на уроке по профориентации. Напомним, занятия по внеурочной деятельности школьники выбирают сами.

Профориентационные занятия реализуется на базе проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

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