Чтобы переход из веселого отдыха в трудовые будни случился не так резко, родителям нужно подготавливать почву уже сейчас. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще неделя-другая и местным школьникам придется вставать по будильнику, сменить летние наряды на строгую форму и, конечно же, вновь привыкать к учебному расписанию.

Чтобы переход из веселого отдыха в трудовые будни случился не так резко, родителям нужно подготавливать почву уже сейчас.

Журналист «КП – Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовским учителем и психологом, чтобы узнать: как помочь будущему первоклашке подготовиться к новому статусу, а деткам постарше - выработать положительное отношение к школе.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ «СТАТУСУ»

- Подготовка ребенка к учебному году – это не только стандартный набор знаний и умений, но еще и правильный психологический настрой, - уверяет учитель начальных классов Галина Ушанева. – Родители, которые заранее научили чадо буквам, цифрам и прописям, конечно, молодцы. Но это далеко не вся подготовка к новому социальному статусу.

По словам педагога, даже самому внешне спокойному и уверенному в себе ребенку бывает сложно адаптироваться в новой среде.

- Для начала важно научить малыша управлять своими эмоциями и мыслить позитивно, - делиться опытом собеседница. - Это поможет легче относиться к трудностям и избавит от необдуманных поступков. Также родителям важно научить ребенка концентрировать внимание. Например, начать с простых игр.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

Так, первое задание, по словам педагога, звучит как «Зарисуй букву». Для него понадобиться ненужная газета, журнал или обычный набор букв и цифр. Как только все необходимое будет перед вами, попросите ребенка зачеркнуть все буквы «а» в тексте или все цифры «3» в ряду. Если малыш будет быстро справляться, задачу можно усложнить.

Вторая игра «Ритмы». И главная прелесть такого способа заключается в том, что он абсолютно не требует специальной подготовки. Нужно лишь взять ручку или карандаш, чтобы отстукивать по столу ритмичные удары. Ребенок же в этот момент должен повторять, хлопая в ладоши.

Важно развивать у малышей силу воли, ответственность, умение ставить цели и добиваться их. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И, наконец, третий вариант подойдет для ребят, которые уже умеют считать. Суть метода в том, чтобы дошкольник считал от 1 до 31. При этом две выбранных вами цифры нужно заменять фразой «я не сбиваюсь». Если по итогу таких несложных упражнений чадо удается сосредоточиться на задании хотя бы 20 минут, то вы - в правильном направлении.

"НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ"

А еще очень важно развивать у малышей силу воли, ответственность, умение ставить цели и добиваться их. Все эти навыки пригодятся не только в школе, но и по жизни.

Также отлично поможет физическое развитие. Пока лето еще не закончилось, как можно чаще проводите время на улице, гуляйте играйте в подвижные игры.

- В идеале можно отдать ребенка в спортивную секцию. А чтобы занятия проходили с удовольствием, нужно, чтобы направленность кружка он выбрал сам, - советует Галина Ушанева. - Читать, писать и решать простые математические задачи малыш и так научиться в школе. Более ценное, что могут сделать родители, это научить правильно мыслить, рассуждать, анализировать и видеть главное.

Чтобы все это получилось, нужно зажечь познавательный интерес. В мире столько всего, что хотелось бы изучать! Покажите это ребенку через досуг, фильмы и книги. Не лишним будет развивать у чада коммуникативные навыки, а также логическое мышление. И с последним, кстати, отлично помогают ребусы. Кажется, что пунктов очень много, но на самом деле, достаточно просто слышать своих детей и проводить с ними как можно больше времени, тогда и адаптация пройдет незаметно.

"РАССКАЖИТЕ О СВОЕМ ОПЫТЕ"

С этим мнением согласна и психолог Полина Шаповалова, по ее мнению, для подготовки ребенка к школе важны две группы навыков. И если с первоначальным набором, читать писать, родители более-менее легко справляются, то вот с психологической готовностью - куда сложнее.

- Школьная зрелость подразумевает необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка, который позволит ему осваивать школьную учебную программу в условиях обучения в группе его сверстников, - делится специалист. - Определить такую «зрелость» можно исходя из следующих составляющих. И первая звучит, как "мотивационная готовность" - иными словами это желание идти в школу. С этим часто возникают проблемы перед началом обучения, либо в первые дни-недели в школе.

По словам специалиста, нужно сформировать у ребенка положительное отношение к школе. Вы можете рассказать о своем опыте, делая акцент на забавных и поучительных историях. Расскажите сыну или дочери о школьных правилах и порядках, а также о случаях, когда он может обратиться за помощью или советом к учителям.

ЗАСЛУЖЕННУЮ ОЦЕНКУ, А НЕ ВОСХИТИТЕЛЬНУЮ

Вторая - "эмоциональная-волевая составляющая", то есть умение понимать и контролировать свои эмоции и поведение.

- Если чадо привыкло к тому, что его постоянно хвалят и потакают капризам, то в школе ему будет крайне сложно, ведь там о подобном отношении можно забыть, - говорит специалист. - В таком случае ребенок будет считать, что к нему относятся не справедливо, ведь ставят заслуженную оценку, а не восхитительную, как это делали родители. В результате чего могут возникнуть конфликты с учителями и сверстниками, появиться убеждение, что школа и учителя плохие. Разумеется, в дальнейшем это только усугубит проблемы и не благоприятно скажется на всем процессе обучения.

Третья - "интеллектуальная готовность", когда ребенок имеет достаточные уровень знаний и кругозор для начала обучения. И, наконец, "социальная готовность", когда чадо умеет взаимодействовать, как со сверстниками, так и со взрослыми.

- Если мы говорим об эмоционально-волевой готовности, то она подразумевает, что ребенок способен делать не только то, что он хочет, но и то, что надо, не впадает в ступор перед трудностями и умеет управлять эмоциями, - конкретизирует Полина Шаповалова.

НЕ СТАВИТЬ СВОЕ "ХОЧУ" НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Психолог советует: чтобы подготовить малыша к учебным будням, поиграйте с ним дома в школу. Покажите свои фотографии и грамоты тех лет, расскажите поучительные истории.

- Тогда у него должно сформироваться понятие, что отметка — это реальная оценка стараний и труда, - уверяет психолог. - Если мы говорим о социальной готовности, то необходимо подготовить ребенка к тому, что все дети не похожи друг на друга, у каждого есть свои желания и привычки, каждый из них из семей с разным достатком и воспитанием. И чтобы, подружиться с ребятами надо все это учитывать, а не ставить только свое «хочу» на первое место.

Подготовка ребенка к учебному году – это не только стандартный набор знаний и умений, но еще и правильный психологический настрой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме того, прорепетируйте с ребенком, как можно первому начать знакомство, о чем говорить, а о чем - лучше не надо. Проговорите: что делать, если ребята обзываются или дерутся.

"А КАК ТЫ САМ ДУМАЕШЬ?"

- Ребенок должен чувствовать вашу поддержку и знать, что всегда может рассчитывать на помощь в трудной ситуации, - объясняет психолог. - Также проговорите с ним, что в школе есть определенные правила и порядки, и их необходимо соблюдать. Если же речь идет об интеллектуальной готовности, то помимо кружков и секций по подготовке, учите чадо самостоятельно искать ответы на вопросы, фильтровать информацию и сопоставлять факты. Например, когда он спрашивает: " Почему это так устроено?" Следует отвечать: "А как ты сам думаешь?" Если ребенок не знает ответ, предложите найти его совместно.

Так же акцентируйте внимание, что информацию в Интернете надо проверять на достоверность, а для этого нужно обращаться к научным или к 2–3 различным источникам. Таким образом у сына или дочери будет формироваться критическое мышление.

- В любом случае, с какими трудностями бы не столкнулся ребенок во время обучения, самым важным для него будут Ваши доверие и поддержка, - уверяет специалист.

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