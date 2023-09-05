В Ростове в День города состоится гала-концерт, об отмене фейерверка не сообщали

Официальной информации об отмене салюта пока нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гала-концерт в честь Дня города в Ростове-на-Дону проведут вечером 16 сентября в парке «Левобережном». Об этом по итогам планерного совещания сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, праздничный день завершится гала-концертом «Самый лучший город на земле». Гуляния проведут с 19 до 22 часов.

Официальной информации об отмене салюта пока нет. По крайней мере, в публикациях Алексея Логвиненко и на сайте мэрии этого вопроса не касались.

Добавим, 16 сентября будет основным днем празднования Дня города. Торжественное открытие состоится в 11 часов, всего будут работать 32 концертные площадки. В частности, состоится II международный фестиваль, в котором примут участие делегации из Мурманска, Пензы, Саратова, Донецка, Луганска, Ярославля, Краснодара, Краснодона, Великого Новгорода, а также из Киргизии и Белоруссии.

В течение нескольких дней в рамках Дня города в Ростове-на-Дону собираются организовать более 400 мероприятий и акций.

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