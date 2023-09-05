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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:57

Под Новочеркасском из-за ДТП оказалось парализовано движение машин

Очевидцы сообщили, что на М-4 в Ростовской области фура зацепила внедорожник
Ангелина СКИБА
Машины стоят в двух направлениях в районе Новоперсиановки

Машины стоят в двух направлениях в районе Новоперсиановки

Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 5 сентября, на М-4 под Новочеркасском собрался внушительный дорожный затор. По словам очевидцев, на полосе в сторону Москвы «фура зацепила внедорожник, и ее развернуло посреди дороги».

По данным сервиса «Яндекс. Карты», в 14:30 машины стоят в двух направлениях в районе Новоперсиановки. В сторону Ростова-на-Дону от хутора Аюта протяженность затора составила около 8 км. По встречной полосе сложно проехать от Новочеркасского шоссе до Новоперсиановки, это около 13 км.

Добавим, по пути следования от Новочеркасского шоссе также произошло еще две аварии.

Комментариев от УГИБДД по дорожной ситуации пока не поступало. Ранее водителей попросили быть особенно внимательными и осторожными на дорогах из-за непогоды.

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